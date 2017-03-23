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Мінекономрозвитку підбило підсумки експорту за 2016 рік

Мінекономрозвитку підбило підсумки експорту за 2016 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. За підсумками 2016 року експорт товарів склав 36,4 млрд дол, тобто скоротився у порівнянні з 2015 роком на 4,6% (на 1,8 млрд дол), передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

"Мінекономрозвитку підбило підсумки експорту України за 2016 рік. За підсумками 2016 року експорт товарів склав 36,4 млрд дол, тобто скоротився у порівнянні з 2015 роком на 4,6% (на 1,8 млрд дол). Однак, у порівнянні з початком 2016 року відбувалося суттєве уповільнення темпів падіння експорту. У січні 2016 цей показник становив 31,9% (у порівнянні до січня 2015 року)", - йдеться в повідомленні.

Негативні тенденції зумовлені нестабільною політико-економічною ситуацією в окремих районах Луганської і Донецької областей внаслідок продовження військової агресії з боку Росії; обмеженістю доступу до кредитних ресурсів, системні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності (відшкодування ПДВ, валютне, митне та податкове регулювання), які доповнилися запровадженням Російською Федерацією ембарго щодо українських продовольчих товарів та обмежень щодо транзиту через її територію.

Водночас, відбулося збільшення експортних поставок продукції АПК та харчової промисловості на 721,2 млн дол (на 5%) та легкої промисловості на 63,4 млн дол (7%), зокрема, текстильного одягу на 24,2 млн дол (на 7,3%). На жаль, зменшення обсягів експорту товарів постерігалося у металургійному комплексі (на 1,2 млрд дол, або на 12,0%), хімічній промисловості (на 577,1 млн дол, або на 22,7%); машинобудуванні (на 439,3 млн дол. або на 9,2%).

У структурі експорту товарів за 2016 рік найбільшу частку склала продукція АПК та харчової промисловості (42%), продукція металургії (22,9%) та машинобудування (11,9%).

В експорті товарів основним торговельним партнером України залишився Європейський Союз, питома вага якого склала 37,1% (його частка збільшилась на 2,8 відсоткових пунктів відносно показника 2015 року). Українських експорт товарів до країн ЄС за підсумками 2016 року відносно 2015 зріс на 3,7% (на 482,5 млн дол.) і склав 13,5 млрд дол. Головними статтями експорту стали: продукція АПК та харчової промисловості (30,5%), металургійного комплексу (22,9%), машинобудування (15,8%), мінеральних продуктів (10,8%), деревини та паперової маси (6,5%), продукції легкої промисловості (6,0%).

В експорті товарів до країн ЄС спостерігалося зростання обсягів у переважній більшості галузей, за виключенням продукції мінеральних продуктів та хімічної промисловості. У 2016 році найбільше до ЄС зросло постачання різних промислових товарів (на 149,7 млн дол), машинобудування (на 125,0 млн дол), деревини та паперу (на 103,8 млн дол), продукції легкої промисловості (на 76,4 млн дол) та продукції АПК та харчової промисловості (на 73,8 млн дол).

Частка Росії в українському експорті товарів склала 9,9%, що у порівнянні з 2015 роком - менше на 2,8 процентні пункти (у 2015 показник був 12,7%).

Як повідомляв УНН, Україна стане членом Інвестиційного комітету ОЕСР.

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