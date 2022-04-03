Минэкономики: из-за войны Украина сократила экспорт вдвое, импорт – втрое

Детали

Подчеркнули, что объем экспорта Украины в марте составил 5,97 млн тонн на сумму 2,7 млрд долларов. Тогда как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью 5,3 млрд долларов. Сейчас главными товарами на экспорт являются руды, кукуруза, ферросплавы и масло.

Существенно сократился экспорт металла. В частности, экспорт плоского проката упал почти 10 раз - с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не осуществлялся вообще. Это связано, в первую очередь, с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства.

В течение марта Украина экспортировала 1,1 млн тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Это в 4 раза меньше, чем в феврале.

Одновременно из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины. Если в феврале государство импортировало 5 млн тонн товаров на сумму 5,9 млрд долларов, то в марте - 1,6 млн тонн стоимостью 1,8 млрд долларов. Сегодня важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь.

В то же время по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца и даже увеличился. Это, например, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева - 32 млн долларов против 26 млн в феврале.

"Увеличиваем пропускную способность железнодорожного, автомобильного и речного транспорта на западной границе Украины, привлекая производителей, трейдеров, транспортные компании. Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт. Кроме того, начало посевной кампании внушает сдержанный оптимизм на будущий урожай", - подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Добавим

В 20 областях Украины уже началась посевная. Государство имеет осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно будет провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от той площади, которая была засеяна в прошлом году.