Минекоенерго представило стратегию "зеленой" энергетики: Украина станет климатически нейтральной
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В министерстве энергетики и защиты окружающей среды презентовали стратегию перехода Украины на "зеленую" энергетику в течение следующих 30 лет. Основная цель - снизить выбросы парниковых газов путем экоцентрического подхода к потреблению энергии и ресурсов. Об этом во время самой презентации сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Сергей Масличенко, передает УНН.
"Мы видим влияние изменения климата, как на окружающую среду, так и на бизнес и по-другому планируем стратегию. Это больше комплексная стратегия зеленого подхода, где в центре ставим экологию, экоцентричнисть. Она охватывает все отрасли: хозяйство, промышленность, строительный и транспортный сектор", - рассказал Масличенко.
Он также отметил, что все это - связанные вещи, ведь там, где есть потребление энергоресурсов, есть и влияние на окружающую среду.
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"Основная цель - это снижение парниковых газов, - сообщил замминистра. Мы ставим себе целью, к 2070 году стать климатически нейтральными (достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов - ред.)".
Так, согласно данным презентации, достичь этого планируется следующими путями:
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- распространением электротранспорта;
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- уменьшением отходов;
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- поддержкой научно-исследовательских работ и инноваций по аккумулированию электроэнергии, производством и хранением зеленого водорода;
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- управлением спросом на разумные сети;
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- внедрением большего числа возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
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"Важно социальное принятие этих изменений. Мы убеждены, что эти изменения позволят уменьшить энергетическую бедность, позволят создать новые индустрии, рабочие места, все это повлияет на рост доходов, благосостояние, а главное - здоровье", - убежден Масличенко.
Как ранее сообщалось в УНН, к 2050 году уровень возобновляемых источников в Украине составит порядком 70%, а уровень атомной генерации - 20-25%.