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Минекоенерго представило стратегию "зеленой" энергетики: Украина станет климатически нейтральной

Киев • УНН

 • 21476 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В министерстве энергетики и защиты окружающей среды презентовали стратегию перехода Украины на "зеленую" энергетику в течение следующих 30 лет. Основная цель - снизить выбросы парниковых газов путем экоцентрического подхода к потреблению энергии и ресурсов. Об этом во время самой презентации сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Сергей Масличенко, передает УНН.

Минекоенерго представило стратегию "зеленой" энергетики: Украина станет климатически нейтральной

"Мы видим влияние изменения климата, как на окружающую среду, так и на бизнес и по-другому планируем стратегию. Это больше комплексная стратегия зеленого подхода, где в центре ставим экологию, экоцентричнисть. Она охватывает все отрасли: хозяйство, промышленность, строительный и транспортный сектор", - рассказал Масличенко.

Он также отметил, что все это - связанные вещи, ведь там, где есть потребление энергоресурсов, есть и влияние на окружающую среду.

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"Основная цель - это снижение парниковых газов, - сообщил замминистра. Мы ставим себе целью, к 2070 году стать климатически нейтральными (достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов - ред.)".

Так, согласно данным презентации, достичь этого планируется следующими путями:

  • распространением электротранспорта;
  • уменьшением отходов;
  • поддержкой научно-исследовательских работ и инноваций по аккумулированию электроэнергии, производством и хранением зеленого водорода;
  • управлением спросом на разумные сети;
  • внедрением большего числа возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Важно социальное принятие этих изменений. Мы убеждены, что эти изменения позволят уменьшить энергетическую бедность, позволят создать новые индустрии, рабочие места, все это повлияет на рост доходов, благосостояние, а главное - здоровье", - убежден Масличенко.

Как ранее сообщалось в УНН, к 2050 году уровень возобновляемых источников в Украине составит порядком 70%, а уровень атомной генерации - 20-25%.

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