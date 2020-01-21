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Мінекоенерго презентувало стратегію "зеленої" енергетики: Україна стане кліматично нейтральною

Київ • УНН

 • 21476 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У міністерстві енергетики та захисту довкілля презентували стратегію переходу України на "зелену" енергетику протягом наступних 30 років. Основна мета – знизити викиди парникових газів шляхом екоцентричного підходу до споживання енергії та ресурсів. Про це під час самої презентації повідомив заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Сергій Масліченко, передає УНН.

Мінекоенерго презентувало стратегію "зеленої" енергетики: Україна стане кліматично нейтральною

"Ми бачимо вплив зміни клімату, як на оточуюче середовище, так і на бізнес і по-іншому плануємо стратегію. Це більше всеохоплююча стратегія зеленого підходу, де в центрі ставимо екологію, екоцентричність. Вона охоплює всі галузі: господарство, промисловість, будівельний та транспортний сектор", - розповів Масліченко.

Він також зазначив, що все це - пов’язані речі, адже там, де є споживання енергоресурсів, є й вплив на навколишнє середовище.

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"Основна мета – це зниження парникових газів, - повідомив заступник міністра. Ми ставимо собі за мету, до 2070 року стати кліматично нейтральними (досягти нульового рівня викидів парникових газів – ред.)".

Так, згідно з даними презентації, досягти цього планують такими шляхами:

  • поширенням електротранспорту;
  • зменшенням відходів;
  • підтримкою науково-дослідних робіт та інновацій з акумулювання електроенергії, виробництвом та зберіганням зеленого водню;
  • управлінням попитом на розумні рамки;
  • впровадженням більшого числа відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

"Важливе соціальне прийняття цих змін. Ми переконані, що ці зміни дозволять зменшити енергетичну бідність, дозволять створити нові індустрії, робочі місця, все це вплине на зростання доходів, добробут, а головне – здоров’я", - переконаний Масліченко.

Як раніше повідомлялося в УНН, до 2050 року рівень відновлюваних джерел в Україні становитиме порядком 70%, а рівень атомної генерації – 20-25%.

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