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Оржель: в Україні через 30 років буде 70% "зеленої" енергетики і 20-25% атомної

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. До 2050 року рівень відновлюваних джерел в Україні становитиме порядком 70%, а рівень атомної генерації – 20-25%. Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив під час презентації проекту Концепції "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року, передає кореспондент УНН.

Оржель: в Україні через 30 років буде 70% "зеленої" енергетики і 20-25% атомної

"Ми говоримо про те, що до 2050 року, рівень відновлюваних джерел має становити порядком 70%, ми порахували. У нас є різні сценарії реалізації цієї цифри, але головнішим є те, що цей розвиток має бути економічно обґрунтованим, не можна зловживати ціною на екологічний кіловат. Треба, щоб споживач сплачував пропорційно, що можливо, є дешевшим, ніж будь-який альтернативний вид генерації, тому, насправді, так вже сталось, що сам ринок визнає цей напрям, як один з економічно доцільних", - розповів Оржель.

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Він також зазначив, що в країні має використовуватись вторинна сировина, а підхід до використання ресурсів має бути більш раціональним.

"Це і культура, але це і економіка. З українцями простіше: думаю, вони люблять бути культурними. Можна їх переконати сортувати сміття, дійсно використовувати вторинну сировину, ми маємо чітко і зрозуміло дати економічні моделі. Над цим і будемо працювати", - сказав міністр.

Що стосується атомної генерації, її рівень в енергобалансі буде знижуватися.

"Ми не очікуємо зростання споживання в найближчі роки, зважаючи на фактори енергоефективності, і зважаючи на те, що технології будуть все більш ощадливі. Ми плануємо рівень атомної генерації до 2050 року на рівні 20-25%", - повідомив Оржель.

Як раніше повідомлялося в УНН, ЄС допоможе Україні розбудовувати відновлювальну енергетику.

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