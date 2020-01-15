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ЄС допоможе Україні розбудовувати відновлювальну енергетику

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Євросоюз допоможе Україні у розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності. Про це заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

ЄС допоможе Україні розбудовувати відновлювальну енергетику

"Після переговорів по транзиту газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього, розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності. ЄС надасть свою підтримку", - сказала Сімсон під час зустрічі з делегацією України на чолі з міністром енергетики та захисту довкілля Олексієм Оржелем.

У міністерстві нагадали, що нещодавно Європа прийняла Green deal та поставила амбітну ціль стати кліматично нейтральною. Тому зараз в ЄС приділяють особливу увагу розвитку відновлювальних джерел енергії.

Україна, своєю чергою, теж напрацьовує концепцію "зеленого" енергетичного переходу та планує запровадити податок на СО2, кошти з якого будуть витрачені на енергоефективні заходи.

Нагадаємо, у грудні 2019 року найбільший виробник курятини в Україні “Миронівський хлібопродукт” (Наша Ряба) ввів в експлуатацію першу чергу комплексу з виробництва біогазу “Біогаз Ладижин”.

Потужність енергетичної генерації першої черги комплексу становить 12 МВт, що робить біогазову станцію найбільшою в Європі. За даними пресслужби МХП, обсягів електроенергії, що виробляється на першій черзі біогазового комплексу, вистачить для одночасного енергозабезпечення 35 тис. сімей. Інвестиції в проект вже сягнули 20 млн долларів.

Довідка: Біогаз, одержуваний з відходів життєдіяльності тварин і птахів, може замінити в Україні 6 млрд куб. м природного газу, однак для його одержання необхідні значні інвестиції, строк окупності яких становить 4-5 років. Щорічні потреби побутового споживання в Україні нині становлять близько 11 млрд куб. м природного газу.

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