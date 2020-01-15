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ЕС поможет Украине развивать возобновляемую энергетику

Киев • УНН

 • 10540 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Евросоюз поможет Украине в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

ЕС поможет Украине развивать возобновляемую энергетику

"После переговоров по транзиту газа, Украина может сфокусироваться на энергии будущего, развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС предоставит свою поддержку", - сказала Симсон во время встречи с делегацией Украины во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.

В министерстве напомнили, что недавно Европа приняла Green deal и поставила амбициозную цель стать климатически нейтральной. Поэтому сейчас в ЕС уделяют особое внимание развитию возобновляемых источников энергии.

Украина, в свою очередь, тоже нарабатывает концепцию "зеленого" энергетического перехода и планирует ввести налог на СО2, средства из которого будут потрачены на энергоэффективные мероприятия.

Напомним, в декабре 2019 года крупнейший производитель курятины в Украине "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса по производству биогаза "Биогаз Ладыжин".

Мощность энергетической генерации первой очереди комплекса составляет 12 МВт, что делает биогазовую станцию крупнейшей в Европе. По данным пресс-службы МХП, объемов вырабатываемой на первой очереди биогазового комплекса электроэнергии хватит для одновременного энергообеспечения 35 тыс. семей. Инвестиции в проект уже составили 20 млн долларов.

Справка: Биогаз, получаемый из отходов жизнедеятельности животных и птиц, может заменить в Украине 6 млрд куб. м природного газа, однако для его получения необходимы значительные инвестиции, срок окупаемости которых составляет 4-5 лет. Ежегодные потребности бытового потребления в Украине сейчас составляют около 11 млрд куб. м природного газа.

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