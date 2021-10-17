"Минай" и "Десна" продлили безвыигрышную серию в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. ФК "Минай" на домашней арене принимал "Десну" в противостоянии 11 тура украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Детали
В первом тайме стоит вспомнить потерянной возможности футболистом "Десны" в середине 45-минутки, который после прострела партнера не сумел с близкого расстояния попасть в ворота. Хозяева отвечали быстрыми выпадами, и в одном из моментов нападающий Вышинский зарядил снаряд над перекладиной, однако имел прекрасную возможность изменить цифры на табло.
Закарпатская команда имела достаточно возможностей вырвать победу, в компенсированное время она создала настоящее нашествие у ворот черниговцев, однако "нули" на табло не изменились другими цифрами.
Дополнение
Обе команды не выигрывают в чемпионате довольно долго. Черниговцы с 17 баллами содержат 7-ю строчку, а "Минай" 13-й (7).