"Минай" та "Десна" продовжили безвиграшні серії в чемпіонаті України

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. ФК "Минай" на домашній арені приймав "Десну" у протистоянні 11 туру Української Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.

Деталі

У першому таймі варто пригадати змарновану нагоду футболістом "Десни" в середині 45-хвилинки, який після прострілу партнера не зумів з близької відстані поцілити у площину воріт. Господарі відповідали швидкими випадами, і в одному з моментів нападник Вишенський зарядив снаряд над поперечину, проте мав чудову нагоду змінити цифри на табло.

Закарпатська команда мала достатньо нагод вирвати перемогу, в компенсований час вона створила справжню навалу біля воріт чернігівців, однак "нулі" на табло не змінились іншими цифрами.

Доповнення

Обидві команди не виграють у чемпіонаті доволі довго. Чернігівці з 17 балами утримують 7-й рядок, а "Минай" 13-й (7).

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