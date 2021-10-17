"Минай" та "Десна" продовжили безвиграшні серії в чемпіонаті України

Деталі

У першому таймі варто пригадати змарновану нагоду футболістом "Десни" в середині 45-хвилинки, який після прострілу партнера не зумів з близької відстані поцілити у площину воріт. Господарі відповідали швидкими випадами, і в одному з моментів нападник Вишенський зарядив снаряд над поперечину, проте мав чудову нагоду змінити цифри на табло.

Закарпатська команда мала достатньо нагод вирвати перемогу, в компенсований час вона створила справжню навалу біля воріт чернігівців, однак "нулі" на табло не змінились іншими цифрами.

Доповнення

Обидві команди не виграють у чемпіонаті доволі довго. Чернігівці з 17 балами утримують 7-й рядок, а "Минай" 13-й (7).