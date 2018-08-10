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Минагрополитики прогнозирует урожай зерна на уровне более 60 млн тонн

Киев • УНН

 • 12818 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Минагрополитики прогнозируют, что урожай зерна в этом году составит более 60 млн тонн, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

Минагрополитики прогнозирует урожай зерна на уровне более 60 млн тонн

“Минагрополитики сохраняет прогноз урожая зерна в Украине на уровне 60 млн тонн+”, — говорится в сообщении.

Урожай пшеницы ожидается на уровне 24 млн тонн, из них 13 млн тонн — продовольственных классов. При этом потребность внутреннего рынка в продовольственной пшенице составляет 4,5 млн тонн.

В министерстве напомнили, что в предыдущем маркетинговом сезоне Украина экспортировала 10 млн тонн пшеницы продовольственных классов.

Напомним, в Минагрополитики прогнозируют, что в текущем маркетинговом году экспорт зерна (продовольственного и фуражного) составит 16 млн тонн.

Украинские Национальные Новости

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