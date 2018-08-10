Мінагрополітики прогнозує врожай зерна на рівні понад 60 млн тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Мінагрополітики прогнозують, що врожай зерна цього року складе понад 60 млн тонн, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.
“Мінагрополітики зберігає прогноз врожаю зерна в Україні на рівні 60 млн тонн+”, — сказано у повідомленні.
Врожай пшениці очікується на рівні 24 млн тонн, із них 13 млн тонн — продовольчих класів. При цьому потреба внутрішнього ринку в продовольчій пшениці складає 4,5 млн тонн.
У міністерстві нагадали, що в попередньому маркетинговому сезоні Україна експортувала 10 млн тонн пшениці продовольчих класів.
Нагадаємо, у Мінагрополітики прогнозують, що цього маркетингового року експорт зерна (продовольчого та фуражного) складе 16 млн тонн.