Миллионная оборудка на медзакупках на Закарпатье: двух фигурантов арестовали

"В Ужгородском районном суде, сегодня, 21 августа, состоялось заседание, на котором рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения фигурантам, которые провернув аферу с эпидзащитой для медиков, причинили государству тридцатимиллионные убытки", - говорится в сообщении.

Установлено, что руководители Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА незаконно освоили средства, предусмотренные на закупку защитной одежды для врачей, работающих с больными COVID-19.

"Таким образом медработники области получили более 57 000 костюмов и 71 000 респираторов ненадлежащего уровня защиты. Общая стоимость закупленного товара составила - 29 565 000 гривен. С коммерческой структурой расчеты были проведены в полном объеме", - добавили в полиции.

Также сообщается, что 17 августа четырем фигурантам - среди которых действующий и экс-руководители Управления здравоохранения Закарпатской ОГА, а также руководитель коммерческой структуры и предприниматель, выступивший сообщником в преступной сделке, - было сообщено о подозрении в хищении бюджетных средств - за ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

"Сегодня, 21 августа, суд рассмотрел данные ходатайства и постановил - взять под стражу экс-руководительницу Департамента и директора коммерческого предприятия с возможностью денежного залога в сумме 1 млн 890 тыс. гривен для каждого. Следствие по делу продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления при приобретении средств индивидуальной защиты для медучреждений Закарпатья.



