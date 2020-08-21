Мільйонна оборудка на медзакупівлях на Закарпатті: двох фігурантів арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Закарпатті суд взяв під варту двох фігурантів, причетних до закупівлі неякісних засобів індивідуального захисту для лікарів від COVID-19 на 30 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“В Ужгородському міськрайонному суді, сьогодні, 21 серпня, відбулося засідання, на якому розглянули клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу фігурантам, які провернувши аферу з епідзахистом для медиків, заподіяли державі 30 мільйонні збитки”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що керівники Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА незаконно освоїли кошти, передбачені на закупівлю захисного одягу для лікарів, що працюють з хворими на COVID-19.
“Таким чином медпрацівники області отримали понад 57 тисяч костюмів та 71 тисячу респіраторів неналежного рівня захисту. Загальна вартість закупленого товару склала — 29 мільйонів 565 тисяч гривень. З комерційною структурою розрахунки було проведено в повному обсязі”, — додали в поліції.
Також повідомляється, що 17 серпня чотирьом фігурантам — серед яких діючий та екс-керівники Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА, а також керівник комерційної структури та підприємець, який виступив спільником у злочинній оборудці, — було повідомлено про підозру у розкраданні бюджетних коштів — за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
“Сьогодні, 21 серпня, суд розглянув дані клопотання та ухвалив — взяти під варту екс-керівницю Департаменту та директора комерційного підприємства з можливістю грошової застави у сумі 1 мільйон 890 тисяч гривень для кожного. Слідство у справі триває”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала мільйонні зловживання під час придбання засобів індивідуального захисту для медустанов Закарпаття.