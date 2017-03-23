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Миллионерами "Лото-Забавы" с начала года стали уже трое игроков

Миллионерами "Лото-Забавы" с начала года стали уже трое игроков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. С начала 2017 года миллионерами государственной лотереи "Лото-Забава" стали трое игроков. Об этом свидетельствует счетчик миллионеров "Лото-Забавы" на сайте оператора государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Так, по состоянию на 23 марта, счетчик насчитал трех миллионеров с начала 2017 года и 262 миллионера за все время существования лотереи.

Первым лотерейным миллионером 2017 стал игрок из г. Буча, который сорвал 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава" 15 января. Через неделю, 22 января 1 млн грн в "Лото-Забаву" выиграл игрок из Хмельницкой области.

Еще 1 млн грн разделили между собой игроки из Самбора и Бердянска 29 января. Однако их счетчик "Лото-Забавы" не учел, поскольку каждый из них получил по 500 тыс. грн.

Третий миллионер "Лото-Забавы" появился в Полтаве. 19 марта, игрок, который приобрел свой лотерейный билет №0001392 в "Лото маркете" по адресу ул. Октябрьская, 76 - стал владельцем 1 млн грн.

В прошлом году оператор государственных лотерей "М.С.Л." по многочисленным просьбам игроков добавил на сайт функцию онлан-покупки лотерейных билетов "Лото-Забава", что позволяет покупать билеты через Интернет, не выходя из дома, квартиры или офиса.

Как ранее сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным миллионерам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

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