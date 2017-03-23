Мільйонерами “Лото-Забави” з початку року стали вже троє гравців

Так, станом на 23 березня, лічильник нарахував трьох мільйонерів з початку 2017 року та 262 мільйонерів за весь час існування лотереї.

Першим лотерейним мільйонером 2017 року став гравець з м. Буча, який зірвав 1 млн грн у лотерею “Лото-Забава” 15 січня. Через тиждень, 22 січня 1 млн грн у “Лото-Забаву” виграв гравець з Хмельниччини.

Ще 1 млн грн розділили між собою гравці із Самбора та Бердянська 29 січня. Проте їх лічильник “Лото-Забави” не врахував, оскільки кожен із них отримав по 500 тис. грн.

Третій мільйонер “Лото-Забави” з’явився у Полтаві. 19 березня, гравець, що придбав свій лотерейний білет №0001392 у “ЛОТО маркеті” за адресою вул. Жовтнева, 76 — став власником 1 млн грн.

Нагадаємо, минулого року оператор державних лотерей “М.С.Л.” на численні прохання гравців додав на сайт функцію онлан-покупки лотерейних білетів “Лото-Забава”, що дозволяє купувати білети через Інтернет, не виходячи з дому, квартири чи офісу.

Як раніше повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки "Лото-Забава".