Миллионер лотереи Powerball собрался посетить чемпионат мира по регби
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Житель Новой Зеландии выиграл 12 млн долларов в лотерею Powerball, передает УНН со ссылкой на местное издание nzherald.
Победитель пожелал не разглашать своего имени.
“Мы с супругой даже не успели оповестить наших детей об этом событии. Но этот момент будет очень запоминающимся”, — уверен победитель.
Счастливчик также рассказал, что приобрел лотерейный билет в день своего рождения. Он также признался, что уже составил планы на выигранные деньги.
“Я и моя супруга очень любим путешествовать и заниматься спортом. Выигрыш поможет нам отправиться в Японию на чемпионат мира по регби”, — отметил он.
Кроме этого, семейство планирует использовать деньги в благотворительных целях.
“Мы однозначно хотим помогать людям с помощью нашего выигрыша, хотим, чтобы эти деньги вышли далеко за рамки нашей семьи”, — сказал победитель лотереи.
Напомним, 2 июня 2018 года в государственной лотерее “Мегалот” был сорван самый большой лотерейный джекпот за всю историю Украины — 17 млн 750 тыс. грн. Выигрышная ставка была сделана 31 мая в пгт Катеринополь Черкасской области на точке продажи лотерейных билетов по адресу: ул. Соборная, 24 (магазин “Канцтовары”).