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Мільйонер лотереї Powerball зібрався відвідати чемпіонат світу з регбі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Житель Нової Зеландії виграв 12 млн доларів в лотерею Powerball, передає УНН з посиланням на місцеве видання nzherald.

Переможець побажав не розголошувати свого імені.

"Ми з дружиною навіть не встигли повідомити наших дітей про цю подію. Але цей момент дуже запам'ятається", - сказав переможець.

Щасливчик також розповів, що придбав лотерейний квиток в день свого народження. Він також зізнався, що вже склав плани на виграні гроші.

"Я і моя дружина дуже любимо подорожувати і займатися спортом. Виграш допоможе нам відправитися в Японію на чемпіонат світу з регбі ", - зазначив він.

Крім цього, сімейство планує використовувати гроші в благодійних цілях.

"Ми однозначно хочемо допомагати людям за допомогою нашого виграшу, хочемо, щоб ці гроші вийшли далеко за рамки нашої сім'ї", - сказав переможець лотереї.

Нагадаємо, 2 червня 2018 року в державній лотереї "Мегалот" був зірваний найбільший лотерейний джекпот за всю історію України - 17 млн 750 тис. грн. Виграшна ставка була зроблена 31 травня в смт Катеринопіль Черкаської області на точці продажу лотерейних квитків за адресою: вул.Соборна, 24 (магазин "Канцтовари").

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