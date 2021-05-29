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Миллион украинцев уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

Киев • УНН

 • 19039 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Количество привитых первой дозой вакцины от COVID-19 в Украине с конца февраля превысило миллион человек. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни получили около 124 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Миллион украинцев уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

Цитата:

"С начала прививочной кампании привито 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу - 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 123 964 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 132 821 прививку", - сообщили в Минздраве.

Детали

16 815 человек привито против COVID-19 за сутки 28 мая 2021 года. Одну дозу получили 9785 человек, полностью иммунизированы - 7030 человек. В течение суток работали 273 мобильных бригад, 354 пунктов прививки.

По состоянию на 29 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 715 тыс. доз вакцин компании Sinovac (с учетом поставок 26 мая), 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech (с учетом поставок 26 мая) через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).

Также в Украину завезли 500 доз вакцины Johnson & Johnson для сотрудников частной компании. Сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому вакцинация сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на территорию Соединенных Штатов Америки, сообщили в Минздраве.

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