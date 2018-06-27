Миллиард евро от ЕС: в МИД ожидают подписания решения на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины ожидают на следующей неделе подписания президентом Европейского парламента решение о выделении Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.
Украина приветствовала утверждение Советом Евросоюза решения о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро.
"Украина приветствует этот шаг и оценивает его как дальнейшую финансовую помощь нашего государства в условиях продолжающейся российской агрессии, а также признание Евросоюзом успехов Украины на пути реформ", - говорится в сообщении.
В МИД выразили благодарность болгарскому председательству в Совете ЕС за роль в обеспечении быстрого и беспроблемного прохождения законодательного рассмотрения в Совете ЕС.
"Ожидаем подписания законодательного решения президентом Европейского парламента и представителем болгарского председательства в Совете ЕС, которое должно состояться на следующей неделе в рамках очередной пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, Франция", - заявили в МИД.
Как сообщал УНН, 26 июня Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.