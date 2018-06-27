Мільярд євро від ЄС: у МЗС очікують підписання рішення наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України очікують наступного тижня підписання президентом Європейського парламенту рішення про виділення Україні мільярду євро макрофінансової допомоги. Про це йдеться у заяві МЗС, передає УНН.
Україна привітала затвердження Радою Євросоюзу рішення про надання четвертої програми макрофінансової допомоги в обсязі 1 млрд євро.
“Україна вітає цей крок та оцінює його як подальшу фінансову допомогу нашої держави в умовах триваючої російської агресії, а також визнання Євросоюзом успіхів України на шляху впровадження реформ”, — йдеться у повідомленні.
У МЗС висловили вдячність болгарському головуванню в Раді ЄС за роль у забезпеченні швидкого та безпроблемного проходження законодавчого розгляду в Раді ЄС.
“Очікуємо на підписання законодавчого рішення президентом Європейського парламенту та представником болгарського головування в Раді ЄС, яке має відбутися наступного тижня в рамках чергової пленарної сесії Європарламенту у Страсбурзі, Франція”, — заявили в МЗС.
Як повідомляв УНН, 26 червня Рада Європейського союзу схвалила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги.