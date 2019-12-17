Милованов заявил, что с момента введения моратория в Украине исчезла половина госземель

"По нашим данным, в конце 1990-х годов, в то же время, когда ввели мораторий, в государственных предприятиях было только 1,5 миллионов гектаров земли в подчинении. А сейчас, по нашим данным, по результатам инвентаризации мы ожидаем, что будет только 600-700 тысяч гектаров. Это означает, что половина земли из государственных предприятий, она исчезла. Но она не исчезает, она выделяется в пользование. Делается это в рамках закона, затем меняется целевое назначение, то там что-то строится и так далее", - сказал Милованов.

Напомним, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что концентрация земли в одних руках менее 10-20 тысяч гектаров негативно повлияет на привлечение инвестиций.