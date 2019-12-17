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Милованов заявив, що з моменту запровадження мораторію в Україні зникла половина держземель

Милованов заявив, що з моменту запровадження мораторію в Україні зникла половина держземель

Київ • УНН

 • 10715 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що з моменту запровадження мораторію в Україні зникла половина державних земель. Про це він заявив під час пресмарафону щодо законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, передає кореспондент УНН.

"За нашими даними, наприкінці 1990-х років, в той час, коли ввели мораторій, в державних підприємствах було тільки 1,5 млн гектарів землі у підпорядкуванні. А зараз, за нашими даними, за результатами інвентаризації ми очікуємо, що буде тільки 600-700 тисяч гектарів. Це означає, що половина землі з державних підприємств, вона зникла. Але вона не зникає, вона виділяється в користування. Робиться це в рамках закону, потім змінюється цільове призначення, щось там будується і так далі", - сказав Милованов.

Нагадаємо, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що концентрація землі в одні руки менше 10-20 тисяч гектарів негативно вплине на залучення інвестицій.

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