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Милованов получает от СБУ справки на аграриев

Милованов получает от СБУ справки на аграриев

Киев  •  УНН

 • 18046 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов получает от Службы безопасности Украины справки аграриев. Об этом он заявил во время пресс-марафона по законопроекту о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине, передает корреспондент УНН.

"Я вам скажу, что меня бесит. Меня бесит, когда на слушаниях в ВРУ выходит человек и рассказывает, как он будет защищать бедных фермеров и рядового украинца, а я сижу со справкой от СБУ, что этот человек контролирует 50 тыс. гектаров государственной земли. Люди называют черное белым, а белое черным. Не рассказывают как они, такие защитники, смогли где-то найти себе те 50 тыс. гектаров или 60 тыс. гектаров", - заявил Милованов.

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Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что концентрация земли в одних руках менее 10-20 тысяч гектаров негативно повлияет на привлечение инвестиций.

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