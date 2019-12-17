Милованов получает от СБУ справки на аграриев

"Я вам скажу, что меня бесит. Меня бесит, когда на слушаниях в ВРУ выходит человек и рассказывает, как он будет защищать бедных фермеров и рядового украинца, а я сижу со справкой от СБУ, что этот человек контролирует 50 тыс. гектаров государственной земли. Люди называют черное белым, а белое черным. Не рассказывают как они, такие защитники, смогли где-то найти себе те 50 тыс. гектаров или 60 тыс. гектаров", - заявил Милованов.

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Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что концентрация земли в одних руках менее 10-20 тысяч гектаров негативно повлияет на привлечение инвестиций.