Милованов отримує від СБУ довідки на аграріїв
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов отримує від Служби безпеки України довідки на аграріїв. Про це він заявив під час пресмарафону щодо законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, передає кореспондент УНН.
“Я вам скажу, що мене бісить. Мене бісить коли на слуханнях у ВРУ виходить людина і розповідає як вона буде захищати бідних фермерів і пересічного українця, а я сиджу з довідкою від СБУ, що ця людина контролює 50 тисяч гектарів державної землі. Люди називають чорне білим, а біле чорним. Не розповідають як вони, такі захисники, змогли десь надибати собі ті 50 тисяч гектарів чи 60 тисяч гектарів”, — заявив Милованов.
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Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що концентрація землі в одні руки менше 10-20 тисяч гектарів негативно вплине на залучення інвестицій.