Миллион украинцев подали заявки на скрининг здоровья 40+

Уже миллион украинцев и украинок в возрасте 40+ подали заявки на средства для "Скрининга здоровья". Об этом сообщили в Минздраве, добавив, что привязку ко дню рождения уже отменили, то есть не нужно ждать отдельного приглашения или определенного периода, передает УНН.

Детали

"1 миллион украинцев и украинок 40+ уже подали заявки на средства для Скрининга здоровья. То есть решили не откладывать здоровье на потом - и подали заявку, чтобы получить от государства 2 000 грн на прохождение обследований", - сообщили в Минздраве.

В рамках Скрининга здоровья 40+ можно проверить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, пройти скрининг ментального здоровья и получить рекомендации врача.

Сейчас в Украине работает 2 227 мест предоставления услуг скрининга - это государственные, коммунальные и частные медучреждения. Выбрать можно любое, независимо от вашего места проживания или регистрации. Подать заявку можно через Дию или ЦНАП.

"И напоминаем: привязку ко дню рождения уже отменили. Если вам исполнилось 40 лет, не нужно ждать отдельного приглашения или определенного периода - подать заявку можно в любое удобное время", - добавили в Минздраве.

Напомним

Программу "Скрининг здоровья 40+" запустили с 1 января. Она позволит украинцам от 40 лет своевременно выявлять риски хронических заболеваний, контролировать состояние здоровья и предотвращать осложнения.