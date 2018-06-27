Милиционера-коллаборациониста из Дебальцево осудили на 8 лет

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Кассационный суд утвердил законные требования прокуратуры Донецкой области и приговорил бывшего милиционера, который сотрудничал с участниками террористической организации “ДНР”, к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.

“Суд первой инстанции и Апелляционный суд Донецкой области, согласившись с доводами прокурора, признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 262 (похищение, присвоение огнестрельного оружия, боевых припасов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины, и приговорил его к 8 годам лишения свободы ”, - говорится в сообщении.

Однако осужденный своей вины не признал и обратился в суд с кассационной жалобой, которая сейчас оставлена без удовлетворения, а приговор — без изменений.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2014 года 45-летний мужчина, занимая должность заместителя начальника Дебальцевского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области, предал присягу и начал сотрудничать с участниками террористической организации “ДНР”.

По данным правоохранителей, предатель, будучи вооруженным автоматическим огнестрельным оружием и в одежде с опознавательными знаками террористической организации “ДНР”, в течение мая-июня 2014 года нес службу на блокпосту боевиков, расположенном на автодороге “Киев-Харьков-Довжанский”. В его обязанности входила проверка автотранспорта, документов граждан и багажа.

Кроме того, бывший милиционер получил от начальника Дебальцевского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области табельное оружие и боеприпасы, принадлежащие указанному участку, для дальнейшего хранения. Указанное оружие и боеприпасы мужчина хранил у себя дома, однако в сентябре того же года по требованию руководства вернул только часть от полученного, другая часть была изъята правоохранителями во время обыска домовладения.

Напомним, “министр внутренних дел ДНР” получил 12 лет тюрьмы.

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