Міліціонера-колаборанта із Дебальцевого засудили на 8 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Касаційний суд затвердив законні вимоги прокуратури Донеччини та засудив колишнього правоохоронця, який співпрацював з учасниками терористичної організації “ДНР”, до 8 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.
“Суд першої інстанції та Апеляційний суд Донецької області, погодившись із доводами прокурора, визнав чоловіка винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї, бойових припасів, або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України, та засудив його до 8 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Проте засуджений своєї провини не визнав та звернувся до суду із касаційною скаргою, яку наразі залишено без задоволення, а вирок — без змін.
У прокуратурі нагадали, що у травні 2014 року 45-річний чоловік, обіймаючи посаду заступника начальника Дебальцевського МВ ГУ МВС України в Донецькій області, зрадив присязі та почав співпрацювати із учасниками терористичної організації “ДНР”.
За даними правоохоронців, зрадник, будучи озброєним автоматичною вогнепальною зброєю та в одязі з розпізнавальними знаками терористичної організації “ДНР”, впродовж травня-червня 2014 року ніс службу на блокпосту бойовиків, розташованому на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. До його обов’язків входила перевірка автотранспорту, документів громадян та багажу.
Крім того, колишній правоохоронець отримав від начальника Дебальцевського МВ ГУ МВС України в Донецькій області табельну зброю та боєприпаси, які належали вказаному відділку, для подальшого схову. Вказану зброю та боєприпаси чоловік зберігав у себе вдома, однак у вересні того ж року на вимогу керівництва повернув лише частину від отриманого, іншу частину було вилучено правоохоронцями під час обшуку домоволодіння.
Нагадаємо, “міністр внутрішніх справ ДНР” отримав 12 років в’язниці.