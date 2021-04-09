"Милан" заинтересовался вратарем сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Итальянский "Милан" обратил внимание на возможность трансфера вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина, сообщает УНН со ссылкой на "CalcioLine".
Детали
“Россонери” еще не договорились о новом контракте с основным голкипером команды Джанлуиджи Доннарумма. Соглашение вратаря с “Миланом” заканчивается в июне. Поэтому в клубе уже начали искать потенциальную замену итальянском голкиперу.
Издание назвало Трубина украинской версии Доннарумма, который мог бы перейти в миланский коллектив.
Примечательно, что Трубин имеет контракт, который заканчивается в июне 2024 года, и, кроме “Милана”, интерес к его персоне был связан с “Интером”.
Дополнение
В текущем сезоне 19-летний вратарь провел 24 матча за “горняков” и вытеснил из рамки многолетнего стража ворот команды Андрея Пятова.