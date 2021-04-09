"Мілан" зацікавився воротарем збірної України

Деталі

"Россонері" ще не домовилися про новий контракт з основним голкіпером команди Джанлуїджі Доннаруммою. Угода воротаря з "Міланом" закінчується в червні. Тому в клубі вже почали шукати потенційну заміну італійському голкіперу. Видання назвало Трубіна українською версією Доннарумми, який міг би перейти до міланського колективу.

Примітно, що Трубін має контракт, який закінчується в червні 2024 року, і, крім "Мілана", інтерес до його персони був пов'язаний з "Інтером".

Доповнення

У поточному сезоні 19-річний воротар провів 24 матчі за "гірників" і витіснив з рамки багаторічного стража воріт команди Андрія Пятова.