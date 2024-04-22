Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
Милан борется с продавцами мороженого, чтобы покончить с "дикой ночной жизнью"
Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе
Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины
россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области
Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине
Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи
В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества
Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды
В Шри-Ланке гоночная машина въехала в толпу зрителей
В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший
Популярные
Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки
Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО
В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"
В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине
Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр
Публикации
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Милан борется с продавцами мороженого, чтобы покончить с "дикой ночной жизнью"
Милан предлагает запретить продажу еды на вынос, в частности мороженого, после полуночи для борьбы с "дикой ночной жизнью" в некоторых районах города.
Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе
Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви одобрил планы продолжения боевых действий в Газе, при этом оставшийся последний город Рафах еще должен быть очищен израильскими войсками.
Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины
Норвегия значительно увеличит военную поддержку Украины, включая финансирование противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защититься от российских ракет и беспилотников.
россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области
Россияне нанесли 7 ударов по Сумской области 21 апреля, обстреляв Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую громады из минометов, артиллерии и беспилотников-камикадзе, в результате чего произошло 36 взрывов.
Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине
Немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне увеличения заказов из-за войны в Украине и кризиса в автомобильной промышленности: такие компании, как Hensoldt, Rheinmetall и Renk, активно нанимают работников и ожидают увеличения продаж.
Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи
Спортсменки из Днепропетровщины завоевали золотую медаль на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет. В командных соревнованиях Екатерина Коротецкая и София Сиденко завоевали золотую медаль
В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества
В оккупированном Мариуполе российские силовики демонтировали памятный знак в честь 500-летия украинского казачества.
Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды
Энергетики восстановили электроснабжение всех 14 000 домохозяйств в Одесской области после того, как непогода вызвала перебои в электроснабжении, сообщает ДТЭК.
В Шри-Ланке гоночная машина въехала в толпу зрителей
Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке, убив 7 и ранив более 20 человек.
В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший
На окраине Харькова произошел взрыв, в результате которого один гражданский мужчина получил осколочные ранения ног средней степени тяжести.