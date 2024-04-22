Милан борется с продавцами мороженого, чтобы покончить с "дикой ночной жизнью"

Городские власти итальянского Милана предлагают запретить продажу еды на вынос после полуночи для борьбы с "дикой ночной жизнью" в некоторых районах города. В частности, запрет будет касаться мороженого. Об этом пишет Guardian, передает УНН.

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Запрет обеспечит баланс между "дружбой и развлечениями, спокойствием и здоровьем жителей, а также свободной экономической деятельностью торговцев и предпринимателей, которые обеспечивают рабочие места пояснил заместитель городского головы по вопросам общественной безопасности Марко Гранелли.

По словам чиновника, запрет продавать еду на вынос после полуночи будет действовать с 17 мая до 4 ноября каждый день недели в самых оживленных районах города.

Марко Гранелли уточнил, что торговля на вынос будет запрещена в районах Брера и Тичинезе до Дарсены, Арко делла Паче и Лаццаретто, Корсо Комо и Гарибальди. Уличные торговцы, напротив, должны будут прекращать свою деятельность с 20.00 ежедневно.

Кроме того, бары и рестораны также будут обязаны закрывать открытые площадки с 00.30 в будние дни и с 1.30 ночи в выходные.

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