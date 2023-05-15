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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Ленинградское" мороженое от "Рудь" заметили в Израиле: как отреагировал производитель

"Ленинградское" мороженое от "Рудь" заметили в Израиле: как отреагировал производитель

Киев • УНН

 • 3067697 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Мороженое "Ленинградское", которое производят на Житомирском маслозаводе, от бренда "Рудь" заметили в израильских магазинах. Об этом написал в Twitter пользователь Злый Конопляный Джмелык, передает УНН.

Цитата

"Когда я увидел в израильском магазине продовольственных товаров мороженое Житомирской фабрики РУДЬ, то обрадовался и очень расстроился надпись на обертке... Ленинградское... бывшему Житомирянину, который живет в Израиле, очень стыдно...", - написал пользователь.

"когда я увидел в израильском магазине продовольственных товаров мороженое Житомирской фабрики РУДЬ, то обрадовался и с тем же очень расстроился надпись на обертке... Ленинградское... бывшему Житомирянину, живущему в Израиле, очень стыдно... " pic.twitter.com/nlcXSJOeMN

— Злой Конопляный Шмелик (@DimSel007) 25 марта 2023

Добавим

Позже "украинское ленинградское мороженое" в израильском магазине обнаружила еще одна пользовательница. Mashkee даже сняла целую видеоэкскурсию.

"Зрада...", - отметила пользовательница.

экскурсия в магазин за украинским ленинградским мороженым от @rud_ua

приятного просмотра.
снято 15.05.2023 @dzhigarr pic.twitter.com/kcbYktU9Q7

— mashkee (@mashkeeeee) 15 мая 2023 года

Что говорит производитель?

На официальной странице "Рудь" в Facebook уже разъяснили ситуацию с обнаружением в Израиле мороженого под ТМ "RUD" с названием "Ленинградское". Говорят "Ленинградское" уже не производят, а продукция, попавшая на фото и видео, - остатки предыдущих партий.

"В течение многих лет мороженое под ТМ "RUD" реализовывалось на территории Израиля.

Задолго до начала войны АО "ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД" заключил договор на производство и поставку мороженого на условиях "privat label" израильскому контрагенту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD. То есть, производитель принял на себя договорное обязательство изготовить иностранному заказчику мороженое по его рецептурам и под его торговыми марками. Среди заказанных наименований (торговых марок), принадлежащих нерезиденту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD была ТМ "Ленинградское". Согласно договорным условиям рядом с торговой маркой заказчика товара размещался бренд производителя. Указанный продукт реализовывался исключительно на территории Израиля.

3 началом полномасштабного вторжения россии в Украину мы отказались от выполнения контракта в части изготовления мороженого под ТМ "Ленинградское". Сейчас выпуск этого мороженого прекращен.

Распространенные в сети "Интернет" фото и видео материалы с изображением указанной продукции указывают на вероятные остатки в израильских сетях товара, снятого с производства.

Компания "Рудь" является ответственной национальной компанией, крупным налогоплательщиком, благотворителем, всячески поддерживает Вооруженные Силы Украины и делает все возможное для нашей Победы.

Мы заботимся о чистоте собственной репутации и собственного бренда и благодарны потребителям за проявленную бдительность, неравнодушие и четкую проукраинскую позицию. Слава Украине!" - говорится в заявлении компании.

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