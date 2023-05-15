"Ленінградське" морозиво від "Рудь" помітили в Ізраїлі: як відреагував виробник

Цитата

"Коли я побачив в ізраїльському магазині продовольчих товарів морозиво Житомирської фабрики РУДЬ, то зрадів і з тим же дуже засмутився напис на обгортці... Ленінградське... колишньому Житомирянину, який живе в Ізраїлі, дуже соромно...", - написав користувач.

"коли я побачив в ізраїльському магазині продовольчих товарів морозиво Житомирської фабрики РУДЬ, то зрадів і з тим же дуже засмутився напис на обгортці... Ленінградське... колишньому Житомирянину, який живе в Ізраїлі, дуже соромно... " pic.twitter.com/nlcXSJOeMN

Додамо

Пізніше "українське лєнінградське морозиво" в ізраїльському магазині виявили ще одна користувачка. Mashkee навіть зняла цілу відеоекскурсію.

"Зрада...", - зазначила користувачка.

екскурсія в магазин за украінським лєнінградскім морозивом від @rud_ua



приємного перегляду.

знято 15.05.2023 @dzhigarr pic.twitter.com/kcbYktU9Q7

Що каже виробник?

На офіційній сторінці "Рудь" у Facebook уже розʼяснили ситуацію щодо виявлення в Ізраїлі морозива під ТМ "RUD" з назвою "Ленинградское". Кажуть "Ленинградское" уже не виробляють, а продукція, що потрапила на фото та відео - залишки попередніх партій.

"Протягом багатьох років морозиво під ТМ "RUD" реалізовувалося на території Ізраїлю.

Задовго до початку війни АТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" уклав договір на виробництво та поставку морозива на умовах "privat label" ізраїльському контрагенту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD. Тобто, виробник прийняв на себе договірне зобовʼязання виготовити іноземному замовнику морозиво за його рецептурами та під його торговельними марками. Серед замовлених найменувань (торговельних марок), що належать нерезиденту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD була ТМ "Ленинградское". Згідно договірних умов поряд з торговельною маркою замовника товару розміщувався бренд виробника. Зазначений продукт реалізовувався виключно на території Ізраїлю.

3 початком повномасштабного вторгнення росії в Україну ми відмовились від виконання контракту в частині виготовлення морозива під ТМ "Ленинградское". Наразі випуск цього морозива припинено.

Розповсюджені в мережі "Інтернет" фото та відео матеріали з зображенням зазначеної продукції вказують на ймовірні залишки в ізраїльських мережах товару, що знятий з виробництва.

Компанія "Рудь" є відповідальною національною компанією, великим платником податків, благодійником, всіляко підтримує Збройні Сили України та робить все можливе для нашої Перемоги.

Ми піклуємося про чистоту власної репутації та власного бренду та вдячні споживачам за проявлену пильність, небайдужість та чітку проукраїнську позицію. Слава Україні!" - зазначено у заяві компанії.