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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Микроавтобус врезался в авто дорожной службы в Киеве

Киев • УНН

 • 13173 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Микроавтобус Ford Transit врезался в автомобиль "Газель" дорожной службы на Броварском проспекте в столице, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении сообщества "Киев Оперативный" в Facebook, передает УНН.

Микроавтобус врезался в авто дорожной службы в Киеве

"На Броварском проспекте, возле станции метро Черниговская, водитель автомобиля Ford Transit въехал в заднюю часть автомобиля Газель дорожной службы. Бригада в это время наносила разметку. Сразу после аварии водитель Форд убежал. Очевидцы утверждают, что был пьян", - говорится в сообщении.

В результате, как отмечается, пострадал пассажир Ford (госпитализирован в БСМП) и коммунальщик, который получил незначительную травму ноги (медицинская помощь была оказана на месте).

Напомним, в Киеве произошло ДТП, в результате которого водитель погиб, а пассажиру оторвало руку.

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