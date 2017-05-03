Микроавтобус врезался в авто дорожной службы в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Микроавтобус Ford Transit врезался в автомобиль "Газель" дорожной службы на Броварском проспекте в столице, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении сообщества "Киев Оперативный" в Facebook, передает УНН.
"На Броварском проспекте, возле станции метро Черниговская, водитель автомобиля Ford Transit въехал в заднюю часть автомобиля Газель дорожной службы. Бригада в это время наносила разметку. Сразу после аварии водитель Форд убежал. Очевидцы утверждают, что был пьян", - говорится в сообщении.
В результате, как отмечается, пострадал пассажир Ford (госпитализирован в БСМП) и коммунальщик, который получил незначительную травму ноги (медицинская помощь была оказана на месте).
Напомним, в Киеве произошло ДТП, в результате которого водитель погиб, а пассажиру оторвало руку.