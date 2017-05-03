Микроавтобус врезался в авто дорожной службы в Киеве

"На Броварском проспекте, возле станции метро Черниговская, водитель автомобиля Ford Transit въехал в заднюю часть автомобиля Газель дорожной службы. Бригада в это время наносила разметку. Сразу после аварии водитель Форд убежал. Очевидцы утверждают, что был пьян", - говорится в сообщении.

В результате, как отмечается, пострадал пассажир Ford (госпитализирован в БСМП) и коммунальщик, который получил незначительную травму ноги (медицинская помощь была оказана на месте).

Напомним, в Киеве произошло ДТП, в результате которого водитель погиб, а пассажиру оторвало руку.