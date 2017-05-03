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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Мікроавтобус врізався в авто дорожньої служби у Києві

Київ • УНН

 • 13173 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Мікроавтобус Ford Transit врізався в автомобіль "Газель" дорожньої служби на Броварському проспекті у столиці, є постраждалі. Про це йдеться у повідомленні спільноти "Київ Оперативний" у Facebook, передає УНН.

Мікроавтобус врізався в авто дорожньої служби у Києві

"На Броварському проспекті, біля станції метро Чернігівська, водій автомобіля Ford Transit в'їхав в задню частину автомобіля Газель дорожньої служби. Бригада в цей час наносила розмітку. Відразу після аварії водій Форд втік. Очевидці стверджують, що був п'яний", - йдеться у повідомленні.

В результаті, як зазначається, постраждав пасажир Ford (госпіталізований в ЛШМД) і комунальник, який отримав незначну травму ноги (медичну допомогу надали на місці).

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП, у результаті якої водій загинув, а пасажиру відірвало руку.

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