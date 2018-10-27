Микроавтобус влетел в грузовик на Закарпатье, есть жертвы

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КИЕВ. 27 октября. УНН. На Закарпатье водитель автомобиля “Renault Trafic”, двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком “Volvo”. В результате ДТП два человека погибли, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Закарпатской области.

По информации полиции, сегодня около 01.00, на линию “102” поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге государственного значения близ поселка Кольчино Мукачевского района.

“На месте происшествия полицейские районного отделения совместно с работниками следственного управления ГУНП в Закарпатской области установили предыдущие обстоятельства аварии. Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля „Renault Trafic“, двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком „Volvo“, под управлением 49-летнего иностранца. В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир в возрасте около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, статья 286 Уголовного кодекса Украины, в полиции начали следствие. Водитель грузовика прошел медосмотр, который показал, что мужчина за рулем был трезвый. В полиции назначили ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.

Напомним, в результате масштабной ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве 21 авто было повреждено, а один человек получил травмы и был госпитализирован.

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