Мікроавтобус влетів у вантажівку на Закарпатті, є жертви

За інформацією поліції, сьогодні близько 01.00 год, на лінію “102” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі державного значення неподалік селища Кольчино Мукачівського району.

“На місці події поліцейські районного відділення спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в Закарпатській області встановили попередні обставини аварії. Як з’ясували правоохоронці, 18-річний водій автомобіля „Renault Trafic“, рухаючись у напрямку Сваляви виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажівкою „Volvo“, під керуванням 49-річного іноземця. Внаслідок зіткнення на місці аварії загинув водій мікроавтобуса, 18-річний мешканець міста Мукачева, та його пасажир, віком близько 20 років. Особу останнього зараз встановлюють поліцейські”, — йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, стаття 286 Кримінального кодексу України, у поліції розпочали слідство. Водій вантажівки пройшов медогляд, який засвідчив, що чоловік за кермом був тверезий. У поліції призначили ряд експертиз з метою встановлення причин та обставин аварії.

Нагадаємо, у результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві 21 авто було пошкоджено, а одна людина отримала травми і була госпіталізована.