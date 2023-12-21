Микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП в Польше, есть погибший - МИД

Микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП на польско-украинской границе. Один гражданин погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Генеральное консульство Украины в Люблине оказывает консульскую помощь украинцам, которые попали в ДТП на польско-украинской границе. По имеющейся информации, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на прохождение пограничного контроля. Один гражданин погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь - сообщил Николенко.

По его словам, украинские консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии и принимаются меры для репатриации тела погибшего.

"Решается также вопрос доставки пассажиров в Украину другим транспортом", - отметил Николенко.

Дополнение

На востоке Словакии 17 декабря перевернулся украинский автобус с 53 пассажирами. 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести.