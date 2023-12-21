Микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП в Польше, есть погибший - МИД
Киев • УНН
В результате аварии микроавтобуса на польско-украинской границе один украинец погиб и восемь получили ранения; МИД Украины оказывает консульскую помощь и координирует репатриацию.
Микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП на польско-украинской границе. Один гражданин погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Генеральное консульство Украины в Люблине оказывает консульскую помощь украинцам, которые попали в ДТП на польско-украинской границе. По имеющейся информации, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на прохождение пограничного контроля. Один гражданин погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь
По его словам, украинские консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии и принимаются меры для репатриации тела погибшего.
"Решается также вопрос доставки пассажиров в Украину другим транспортом", - отметил Николенко.
Дополнение
На востоке Словакии 17 декабря перевернулся украинский автобус с 53 пассажирами. 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести.
Микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП в Польше, есть погибший - МИД
В результате аварии микроавтобуса на польско-украинской границе один украинец погиб и восемь получили ранения; МИД Украины оказывает консульскую помощь и координирует репатриацию.
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