Николаевских чиновников уличили в хищении 4,7 млн грн госбюджета

Правоохранители установили, что в 2015 году служащие оператора сознательно занизили тарифы для одной из коммерческих структур на вывоз металлопродукции. В результате действий должностных лиц государственный бюджет недополучил 3,5 млн грн.

В апреле-мае 2016 г. сотрудники спецслужбы задокументировали бесплатные перегрузки государственными портовыми кранами древесины бизнес-структуры. За эти работы стоимостью почти 1,2 млн грн служащие оператора официально не взяли деньги с предпринимателей.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности должностных лиц, причастных к хищению государственных средств.



