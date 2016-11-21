Николаевских чиновников уличили в хищении 4,7 млн грн госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм хищения 4,7 млн грн должностными лицами одного из государственных портовых операторов Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что в 2015 году служащие оператора сознательно занизили тарифы для одной из коммерческих структур на вывоз металлопродукции. В результате действий должностных лиц государственный бюджет недополучил 3,5 млн грн.
В апреле-мае 2016 г. сотрудники спецслужбы задокументировали бесплатные перегрузки государственными портовыми кранами древесины бизнес-структуры. За эти работы стоимостью почти 1,2 млн грн служащие оператора официально не взяли деньги с предпринимателей.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности должностных лиц, причастных к хищению государственных средств.