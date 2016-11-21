Николаевских чиновников уличили в хищении 4,7 млн грн госбюджета

$41.170.09
45.030.03
ukru
Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 5058 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:29 • 13258 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 23636 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 33863 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 43995 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 59915 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 52643 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54045 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 110826 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80870 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
52%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 105375 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 66271 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 30386 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 24108 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 70914 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 71549 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 110810 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 218926 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 397053 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 390206 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 6716 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 11977 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 12472 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 14195 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 66735 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Николаевских чиновников уличили в хищении 4,7 млн грн госбюджета

Киев • УНН

 • 8829 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм хищения 4,7 млн грн должностными лицами одного из государственных портовых операторов Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Николаевских чиновников уличили в хищении 4,7 млн грн госбюджета

Правоохранители установили, что в 2015 году служащие оператора сознательно занизили тарифы для одной из коммерческих структур на вывоз металлопродукции. В результате действий должностных лиц государственный бюджет недополучил 3,5 млн грн.

В апреле-мае 2016 г. сотрудники спецслужбы задокументировали бесплатные перегрузки государственными портовыми кранами древесины бизнес-структуры. За эти работы стоимостью почти 1,2 млн грн служащие оператора официально не взяли деньги с предпринимателей.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности должностных лиц, причастных к хищению государственных средств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.78
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$5,367.69
Tesla
$260.50
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,076.01
Ethereum
$1,635.56