Миколаївських посадовців викрили на розкраданні 4,7 млн грн держбюджету

Правоохоронці встановили, що у 2015 році чиновники оператора свідомо занизили тарифи для однієї з комерційних структур на вивезення металопродукції. Внаслідок дій посадовців державний бюджет недоотримав 3,5 млн грн.

У квітні-травні 2016 року співробітники спецслужби задокументували безкоштовне перевантаження державними портовими кранами деревини бізнес-структури. За ці роботи вартістю майже 1,2 млн грн чиновники оператора офіційно не взяли гроші з підприємців.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності посадовців, причетних до розкрадання державних коштів.



