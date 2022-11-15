Николаевская область: враг продолжает бить из РСЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские оккупанты на протяжении минувших суток из РСЗО били по Николаевскому району в Николаевской области, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Вчера, 14 ноября, с 09:30 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет", - сообщил Ким.
Также вчера с Кинбурнской косы враг из РСЗО "Град" пытался атаковать Очаков. Удары были по акватории и пирсам. Пострадавших нет, указал глава ОВА.
В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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Украинские защитники уничтожили ЗРК "Тор-М2" и три единицы автобронетехники врага на юге.