Николаевская область: враг продолжает бить из РСЗО

Детали

"Вчера, 14 ноября, с 09:30 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет", - сообщил Ким.

Также вчера с Кинбурнской косы враг из РСЗО "Град" пытался атаковать Очаков. Удары были по акватории и пирсам. Пострадавших нет, указал глава ОВА.

В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Украинские защитники уничтожили ЗРК "Тор-М2" и три единицы автобронетехники врага на юге.