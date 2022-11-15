Миколаївщина: ворог продовжує бити з РСЗВ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти минулої доби з РСЗВ били по Миколаївському районі на Миколаївщині, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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"Вчора, 14 листопада, з 09:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - повідомив Кім.
Також учора з Кінбурнської коси ворог з РСЗВ "Град" намагався атакувати Очаків. Удари були по акваторії та пірсах. Постраждалих немає, вказав голова ОВА.
У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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