Миколаївщина: ворог продовжує бити з РСЗВ

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"Вчора, 14 листопада, з 09:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - повідомив Кім.

Також учора з Кінбурнської коси ворог з РСЗВ "Град" намагався атакувати Очаків. Удари були по акваторії та пірсах. Постраждалих немає, вказав голова ОВА.

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Українські захисники знищили ЗРК "Тор-М2" та три одиниці авто-бронетехніки ворога на півдні.