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Николай Полозов рассказал про отличительную особенность российских бизнесменов, приближенных к путину

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Одной из отличительных черт российских бизнесменов, приближенных к путину, является рейдерский захват прибыльных предприятий. Об этом журналистам УНН рассказал адвокат Николай Полозов.

Цитата

“Рейдерские захваты бизнесменами, которые входят в окружение путина, любых прибыльных бизнесов и предприятий — это такая отличительная особенность российского экономического ландшафта. Здесь можно вспомнить массу примеров, например — бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, у которого друзья путина рейдерски отжали завод по производству металлоизделий, а сам Фургал сейчас находится в тюрьме под уголовным делом”, — сообщил Полозов.

Адвокат добавил — возможно так же себя ведут и нынешние владельцы и менеджмент российского предприятия “ТольяттиАзот” — крупнейшего в россии производителя аммиака, которые с помощью рейдерского захвата “отобрали” предприятие у его законных владельцев — Сергея и Владимира Махлаев.

“В отношении нынешних владельцев и менеджмента „Тольяттиазота“ я полагаю, что вполне возможна такая же схема. Если они не будут договороспособны — просто отнимут все и посадят”, — резюмировал он.

Добавим

Дмитрий Мазепин — подсанкционный российский олигарх и бизнесмен, после начала войны в Украине выкупил почти все предприятие ТольяттиАзот, которое напрямую связано с Украиной по средствам аммиакопровода “Тольятти-Одесса”.

Подконтрольное ему предприятие “Химактивинвест” в марте месяце увеличило свою долю в предприятии “ТольяттиАзот” с 9,75% до 80,51% акций.

Еще со времен СССР “ТольяттиАзот” занимается производством аммиака, при этом единственная возможность экспорта продукции на предприятия — через аммиакопровод, идущий из россии в Украину к Одесскому припортовому заводу, где тот загружается в танкеры и транспортируется на заводы американской нефтяной компании “Occidental Petroleum” и другие.

По словам Мазепина, транзит аммиака через Украину постоянно сопровождался большим количеством рисков из-за конфликтов двух стран. Однако отказаться от него он не мог, ведь других путей транспортировки аммиака у российского предприятия — до сих пор нет. При этом, от поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака в заводы американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.

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