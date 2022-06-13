Микола Полозов розповів про характерну особливість російських бізнесменів, наближених до путіна

Цитата

“Рейдерські захоплення бізнесменами, які входять в оточення путіна, будь-яких прибуткових бізнесів та підприємств — це така відмінна риса російського економічного ландшафту. Тут можна згадати масу прикладів, наприклад — колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, у якого друзі путіна рейдерськи віджали завод з виробництва металовиробів, а сам Фургал зараз перебуває у в'язниці під кримінальною справою”, — повідомив Полозов.

Адвокат додав — можливо так само поводяться і нинішні власники та менеджмент російського підприємства “ТольяттіАзот” — найбільшого в росії виробника аміаку, які з допомогою рейдерського захоплення “відібрали” підприємство у його законних власників — Сергія та Володимира Махлаїв.

“Щодо нинішніх власників та менеджменту „Тольяттіазота“ - я вважаю, що цілком можлива така ж схема. Якщо вони не будуть угодоспроможними — просто заберуть все і посадять”, — резюмував він.

Додамо

Дмитро Мазепін — підсанкційний російський олігарх та бізнесмен, після початку війни в Україні викупив майже все підприємство ТольяттіАзот, яке безпосередньо пов'язане з Україною за допомогою аміакопроводу “Тольятті-Одеса”.

Підконтрольне йому підприємство “Хімактивінвест” у березні місяці збільшило свою частку в підприємстві “ТольяттіАзот” з 9,75% до 80,51% акцій.

Ще з часів СРСР “ТольяттіАзот” займається виробництвом аміаку, при цьому єдина можливість експорту продукції на підприємства — через аміакопровід, що йде з росії в Україну до Одеського припортового заводу, де той завантажується в танкери та транспортується на заводи американської нафтової компанії “Occidental Petroleum” та інші.

За словами Мазепіна, транзит аміаку через Україну постійно супроводжувався великою кількістю ризиків через конфлікти двох країн. Проте відмовитися від нього він не міг, адже інших шляхів транспортування аміаку у російського підприємства досі немає. При цьому, від поставок аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом рф путіним та обіцяв “здати” Одесу (на території якої і знаходиться припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку до заводів американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.