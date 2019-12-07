Михайлюк принял участие в победе "Детройта" над "Индианой"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА встретились "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка и "Индиана Пэйсерс", передает корреспондент УНН.
На заключительной минуте встречи при равном счете форварду Блэйк Гриффин удалось реализовать дальнюю попытку, которая стала переломной в игре — 108:101 в пользу “Пистонс”.
Украинец Михайлюк сыграл на паркете 8:32 минуты за которые принес 3 очка (0/2 двухочковые, 1/2 трехочковые) при 1 подборе и потере.
Стоит отметить, “Детройт” одержал 9 выигрыш при 14 поражениях — 9 место в Восточной конференции. “Индиана” выиграла 14 баталий при 8 фиаско.