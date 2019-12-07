Михайлюк взяв участь у перемозі "Детройта" над "Індіаною"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА зустрілися "Детройт Пістонс" Святослава Михайлюка та "Індіана Пейсерс", передає кореспондент УНН.
На заключній хвилині зустрічі при рівному рахунку форварду Блейку Гріффіну вдалося реалізувати дальню спробу, яка стала переломною у грі — 108:101 на користь “Пістонс”.
Українець Михайлюк відіграв на паркеті 8:32 хвилини за які приніс 3 очки (0/2 двоочкові, 1/2 триочкові) при 1 підбиранні та втраті.
Варто відзначити, “Детройт” здобув 9 виграш при 14 поразках — 9 місце у Східній конференції. “Індіана” виграла 14 баталій при 8 фіаско.