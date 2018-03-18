Михайлюк помог "Канзасу" пробиться в 1/8 финала плей-офф NCAA
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. БК “Канзас Джейхокс” воспитанника “Черкасских обезьян” и игрока сборной Украины U-20 Святослава Михайлюка пробился в следующий раунд плей-офф студенческой лиги США (NCAA), передает УНН.
В поединке с “Сетон Холл” баскетболисты “Канзаса” удержали заработанный гандикап после первой половины и праздновали победу 83:79.
Наш соотечественник принес победителям 16 баллов (5/11 двухочковые, 2/5 трехочковые), 2 подбора и 3 передачи.
Отметим, что следующий матч “Канзаса” пройдет 22 или 23 марта. Соперником будет победитель пары “Клемсон” — “Оберн”.
Добавим также, в других противостояниях “Лойола” обыграла минимально “Теннеси” 63:62, “Гонзага” одолела “Огайо Стэйт” 90:84, “Техас Тек” оказался сильнее “Флориду” 69:66, а “Хьюстон” проиграл “Мичигана” 63:64.