Михайлюк допоміг "Канзасу" пробитися до 1/8 фіналу плей-оф NCAA

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КИЇВ. 18 березня. УНН. БК “Канзас Джейхокс” вихованця “Черкаських Мавп” та гравця збірної України U-20 Святослава Михайлюка пробився до наступного раунду плей-оф студентської ліги США (NCAA), передає УНН.

У поєдинку із “Сетон Холл” баскетболісти “Канзасу” втримали зароблений гандикап після першої половини та святкували перемогу 83:79.

Наш співвітчизник приніс переможцям 16 балів (5/11 двоочкові, 2/5 триочкові), 2 підбирання та 3 передачі.

Відзначимо, що наступний матч “Канзасу” пройде 22 або 23 березня. Суперником буде переможець пари “Клемсон” — “Оберн”.

Додамо також, в інших протистояннях “Лойола” обіграла мінімально “Теннесі” 63:62, “Гонзага” здолала “Огайо Стейт” 90:84, “Техас Тек” виявився сильнішим за “Флориду” 69:66, а “Х’юстон” програв “Мічігану” 63:64.

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