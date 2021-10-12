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Михаил Поплавский вручил студенческие билеты будущим тиктокерам

Михаил Поплавский вручил студенческие билеты будущим тиктокерам

Киев  •  УНН

 • 22618 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Университете культуры отметили торжественное посвящение в студенты факультета ТикТок.

В Киевском университете культуры, где открылся первый в Украине инновационный Факультет ТикТок, состоялось торжественное посвящение в студенты. К церемонии подготовились креативно, превратили мероприятие в арт-пространство.

Путь в зал, где проходило посвящение, украсили оригинальными брендированными шариками, создали интересные локации с уникальными символическими декорациями для съемок ТикТок. Студенты также подготовились: надели брендированные свитшоты и блейзеры, и искренне радовались, что стали первыми в новейшем, современном направлении.

Музыкальное сопровождение обеспечила модная девичья группа “GuliGuli band”, которая исполнила каверы на мировые трендовые тиктоковские композиции на украинском языке.

Желанные студенческие билеты лично вручил стильный Михаил Поплавский, который уже сам стал известным тиктокером с более чем полумиллионной аудиторией, а также известные украинские блоггеры Влад Ледбой (1,6 млн. подписчиков в ТикТок), Анастасия Захандревич (2,3 млн. подписчиков в ТикТок), основатель первого украинского ТикТок дома Top Team House Кирилл Кудрявцев.

Они пожелали студентам создавать и лоббировать украинские тренды во всем мире.

“Факультет ТикТок — это ваш путь к успеху. ТикТок — это эмоциональный медиабизнес, информационный феномен, который сегодня в тренде. Если вы будете в социальных сетях амбициозные, уникальные, реализуете эту уникальность по максимуму, будущее за вами. ТикТок сегодня открывает новые возможности и дает шанс”, — заявил Михаил Поплавский.

Уже с понедельника у студентов начнутся серьезные занятия по расписанию. Их ждет непростой, но насыщенный, интересный и новейший учебный процесс. Они будут изучать пиар и журналистику, информационную политику и кибербезопасность, диджитал-маркетинг, продюсирование, маркетинг в социальных сетях (SMM) и инфлюенс-маркетинг, продакшн, копирайтинг, имиджелогию, блоггерство, режиссуру, актерское мастерство, графический и моушн-дизайн, оперативный видеомонтаж, операторское мастерство, звукорежиссуру, хореографию и тому подобное.

“Ваш звездный путь, то, кем станете в будущем, зависит только от вас. А мы все сделаем, чтобы тиктокеры Украины завоевали информационное пространство мира. В любом деле главное — чтобы вам хотелось хотеть! Здоровые творческие амбиции, четкая цель и характер — вот, что нужно для успеха. Я в вас верю, горжусь вами, люблю и уважаю, и уверен, за вами будущее”, — сказал Михаил Михайлович.

Успешные блоггеры поддержали поющего ректора и выразили уверенность, что студенты инновационного факультета творят новую историю Украины.

“Сегодня каждый из вас творит историю и вы будете этим гордиться еще очень много лет. Вам предоставляют большие возможности, преподносят их прямо под нос! Используйте их максимально, показывайте себя миру, воплощайте все свои гениальные идеи. Берите от жизни все!” — добавил блоггер Влад Ледбой.

В финале праздника студенты с преподавателями разрезали огромный праздничный торт.

Украинские Национальные Новости

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