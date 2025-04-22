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Михаил Поплавский отметил 32 года ректорства: какие реформы ввел

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

Профессора и студенты поздравили Михаила Поплавского с 32-летием в должности ректора Университета культуры.

Михаил Поплавский отметил 32 года ректорства: какие реформы ввел

Профессорско-преподавательский состав и студенческий актив Университета культуры поздравили ректора с праздником: 21 апреля 1993 года он возглавил Киевский государственный институт культуры.

Приятный подарок Михаилу Поплавскому сделали студенты – презентовали фильм "Будь режиссёром своей жизни!", в котором через его мысли из архивных интервью за 10 минут отразили 30 лет ректорства. В видеодайджесте, размещённом Михаилом Поплавским на его странице в Instagram, представлены высказывания, прошедшие испытание временем с 1995 по 2025 год.

"Мы с командой сделали большой рывок в создании Университета будущего. Мечтаю, чтобы молодёжь училась в украинских университетах! ЭТО МОЙ УКРАИНСКИЙ ПУТЬ И МОЙ САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ!

Мысли, прошедшие испытание временем с 1995 по 2025 год, помогают взглянуть на жизнь по-другому, с учётом вызовов времени и реалий современности.

Верьте в себя!

Атакуйте жизнь!

Реализуйте свои творческие и здоровые амбиции!

Будьте лидерами и режиссёрами своей жизни!

Держим вместе украинскую волну".

Некоторые из высказываний стали судьбоносными для Михаила Поплавского и характеризуют его как топ-менеджера, визионера, новатора с нестандартным стратегическим мышлением и радикальным реформаторским видением развития образования и культуры Украины.

Первые десять лет ректорства Михаила Поплавского были отмечены стремительным развитием университета, структурной реорганизацией, началом радикальных реформ в системе подготовки специалистов для социокультурной сферы.

Ректором была разработана "Концепция перспективного развития университета", в соответствии с которой были открыты новые конкурентоспособные и перспективные специальности, сформирован элитный научно-педагогический состав, модернизирован учебный процесс. Михаил Поплавский стал инициатором разработки аналитической модели "ВУЗ XXI века" – одного из первых экспериментальных проектов высшей школы. И уже в 1999 году Киевскому государственному университету культуры и искусств был присвоен статус Национального.

Становление и развитие университета стало делом жизни Михаила Поплавского, который постоянно стремится опережать время. Мысли Михаила Поплавского, собранные за 30 лет, актуальны и сегодня. Среди них:

"Культура –  это большая политика. Без культуры нет нации, и без культуры нет государства" (1996 год).

"Жизнь  – это большое шоу, режиссёром которого является сам человек. Не стоит думать, что где-то улыбнётся судьба или кто-то чем-то поможет. Сегодня судьба каждого –  в его руках, и человек должен бороться за свою жизнь: ставить перед собой цель, пусть это и сложно, но идти к ней. Быть настойчивым в её достижении" (2001 год).

"Каждый из нас является строителем нашей страны, и каждая личность измеряется конкретными проектами. Нужно задавать себе вопрос: что ты сделал для Украины, а не что Украина сделала для меня? Это мы должны делать для Украины. И когда мы сложим эти "кирпичики" вместе –  будет сильная, независимая, красивая, свободная Украина" (2010 год).

#Михаил Поплавский#Университет культуры#Образование#Ректор#Культура

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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