Mike’s запускает новый тропический вкус — Pineapple!

Компания запустила Mike’s Hard Drink в прошлом году в Украине — это напиток с настоящим лимонным соком, алкогольной ноткой и узнаваемым фруктовым вкусом – лимонным и вишневым.

Сейчас линейка пополняется новым тропическим вариантом — Mike’s Pineapple. Это сочетание сочного ананаса и легкой прохлады, которое прекрасно освежает и создает настроение — будь то пикник, встреча с друзьями или просто спокойный вечер.

Почему стоит обратить внимание на новый вкус:

- в составе — настоящий лимонный сок;

- насыщенный, яркий вкус с тропическим характером;

- легкая алкогольная нотка;

- стильная бутылка — как для себя, так и для компании.

Mike’s Pineapple — это легкое тропическое настроение, которое хочется зафиксировать в моменте.