Mike’s запускает новый тропический вкус — Pineapple!
Киев • УНН
Этим летом бренд Mike’s Hard Drink представляет яркую новинку — вкус Pineapple, который может стать главным фаворитом сезона.
Компания запустила Mike’s Hard Drink в прошлом году в Украине — это напиток с настоящим лимонным соком, алкогольной ноткой и узнаваемым фруктовым вкусом – лимонным и вишневым.
Сейчас линейка пополняется новым тропическим вариантом — Mike’s Pineapple. Это сочетание сочного ананаса и легкой прохлады, которое прекрасно освежает и создает настроение — будь то пикник, встреча с друзьями или просто спокойный вечер.
Почему стоит обратить внимание на новый вкус:
- в составе — настоящий лимонный сок;
- насыщенный, яркий вкус с тропическим характером;
- легкая алкогольная нотка;
- стильная бутылка — как для себя, так и для компании.
Mike’s Pineapple — это легкое тропическое настроение, которое хочется зафиксировать в моменте.